Sono bastate poche ore di calciomercato, per avere i primi tre nomi della Sampdoria in grado di movimentare il mese di gennaio. Si tratta di situazioni in uscita riguardanti Lorenzo Tonelli, Gregoire Defrel e Jakub Jankto. Su tutti i giocatori, il club blucerchiato ha dato risposte piuttosto decise oggi tramite l'edizione genovese de La Repubblica.In tutti e tre i casi, sembra estremamente difficile ipotizzare un addio a gennaio. Non si pone il problema del riscatto di Tonelli , che la Samp tratterrà a Genova almeno sino a giugno. Stessa sorte anche per, che secondo i rumors provenienti da Roma sarebbe entrato nel mirino di Fulham, West Ham e Watford.Stando al quotidiano, il Doria lo considera un titolare e resterà a Genova, tanto è vero che a giugno potrebbe arrivare il riscatto per circa 13 milioni. Per quanto riguardainvece a Corte Lambruschini non risulterebbero richieste da parte dei nerazzurri per il centrocampista ceco, acquistato in estate dall'Udinese.