Fausto Leali è stato espulso dal Grande Fratello Vip. Il cantante è stato punito per aver chiamato "negro" Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli. "Nero è un colore, negro è la razza", ha poi aggiunto il cantante che nei giorni scorsi aveva già fatto uno scivolone, sottolineando le sue simpatie fasciste: "Mussolini ha fatto delle cose per l’umanità, come le pensioni, ma poi è andato con Hitler, che era un suo fan".



Enock Barwuah ha cercato di fargli capire che oggi queste frasi sono inaccettabili: "Siamo in tv, ci guardano, certi messaggi non possano passare perché nessuno da casa deve sentirsi giustificato a utilizzare certi termini. Nessuno mi può venire a dire che sbaglio a incazzarmi. Se le cose non le vivi non lo puoi sapere. Io e la mia famiglia combattiamo contro queste cose da sempre".