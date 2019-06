- Alessandro Del Piero, Fernando Hierro, Edgar Davids, Fernando Morientes, Aldair, Serginho, Gaizka Mendieta, Recoba e Gianluca Zambrotta sono alcune delle leggende internazionali, tra cui 7 campioni del mondo, che sabato 6 Luglio torneranno in campo nella sfida tra Operazione Nostalgia Stars VS LaLiga Legends.Teatro di una meravigliosa giornata di calcio e di sport sarà l’Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena che verrà invaso da migliaia di appassionati di calcio che coloreranno la tribuna dello stadio ognuno con addosso la propria maglietta vintage o del proprio idolo.“Operazione Nostalgia è una realtà digital che ha come obiettivo principale quello di far emergere i valori positivi legati al calcio e allo sport in generale – afferma Andrea Bini, founder di Operazione Nostalgia - Aggregazione, unione e lealtà sono i valori che quotidianamente cerchiamo di trasmettere alla nostra audience. Realizzare l'evento di quest'anno insieme a un'organizzazione globale come LaLiga e avere il supporto dell'Associazione Italiana Calciatori sono per noi un motivo di orgoglio e soprattutto indicatore del fatto che siamo sulla buona strada.”“Siamo molto felici di organizzare insieme ad Operazione Nostalgia – spiega Fernando Sanz direttore relazioni istituzionali internazionali de LaLiga e diretto LaLiga Legends - il primo match tra leggende del campionato italiano e LaLiga Legends presso lo stadio di Cesena, uno degli stadi più belli d’Italia. Vogliamo, inoltre, ringraziare il nostro broadcaster ufficiale per l’Italia DAZN che trasmetterà la partita in Italia e in altre 9 countries mondiali. Non vedo l’ora di tornare in campo e sono convinto che il 6 Luglio sarà uno spettacolo incredibile per i fan allo stadio e per chi guarderà la partita da casa.”“Per noi – aggiunge Juan Marín Villanueva Delegato LaLiga in Italia - organizzare questo emozionante evento insieme ad Operazione Nostalgia è il frutto di un percorso che ci vede impegnati quotidianamente in tutto il mondo nel trasmettere i valori positivi del calcio legati al nostro brand. Avere al nostro fianco DAZN è un ulteriore elemento di prestigio.Siamo davvero convinti che il 6 Luglio vivremo una giornata meravigliosa.”I tifosi che non riusciranno a raggiungere Cesena potranno assistere al match, in diretta o in modalità on demand, su DAZN, Official Broadcaster dell’evento, con il commento di Ricky Buscaglia e Simone Tiribocchi, mentre Dario Marcolin ricoprirà l’insolito ruolo di giocatore/commentatore.Il fischio d’inizio sarà alle 20.00 ma dalle 17.00 sarà allestito un villaggio, all’interno dello stadio, con giochi ed attività che faranno felici grandi e piccini. Nel villaggio sarà possibile interagire con alcune delle leggende che scenderanno in campo.Ad oggi sono stati venduti già oltre 6000 biglietti, per tutti coloro che volessero partecipare ad una manifestazione davvero unico, i tagliandi sono disponibili su https://www.vivaticket.it/ita/event/operazione-nostalgia-stars-vs-laliga-legends/128564 L’evento godrà anche del patrocinio sportivo dell’Associazione Italiana Calciatori.Main partner dell’evento sono Fratelli Beretta e Plasmon dei Grandi.Lista giocatori confermati ad oggi: Frey, Ballotta, Aldair, Serginho, Colonnese, Terlizzi, Zaccardo, Fuser, Bressan, Marcolin, B. Carbone, Fiore, Davids, Del Piero, Recoba, Chevanton, Hubner, Agostini.: Cesar, Edmilson, Zambrotta, Fernando Sanz, Capdevila, Hierro, Albelda, Mendieta, Luis Garcia, Amavisca, Morientes, Mijatovic.