Mancano solo 17 giorni al ritorno della Serie A e, con essa, tornerà anche l’altro “sport” preferito dagli italiani: il. In astinenza da tre mesi, gli appassionati stanno già scaldando i motori e studiando per una stagione tanto peculiare quanto attesa.I fantallenatori già pregustano aste al rialzo di fantamilioni per accaparrarseli, ma il problema nasce già al principio:– Anche quest’anno il campionato partirà con il mercato ancora in corso, tuttavia. Come risaputo, il campionato inizierà in anticipo per poi fermarsi e dare spazio alAnziché le classiche due giornate estive a cavallo della chiusura ufficiale del calciomercato,Un bel problema per l’organizzazione delle aste, tra gli ultimi vacanzieri e chi proprio non ce la fa ad aspettare o a perdere ben 4 turni. In tanti si accorderanno per una: una magari prima dello start ufficiale del campionato e la seconda a mercato chiuso. Per i più tradizionalisti invece lae pazienza se le intuizioni estive avranno già dato ampio sfoggio di sé sui nostri campi.– Come ogni anno, il momento di partenza ufficiale della stagione fantacalcistica è l’. Le due più accreditate, quella della Gazzetta dello Sport e quella di Fantacalcio.it, sono state pubblicate e, come al solito, hanno portato con sé tante critiche e contestazioni.. Difensori che giocano sulla linea dei centrocampisti, ale e attaccanti ibridi, definire i criteri per categorizzare questi giocatori è sempre molto difficile. Vediamo i- Il quotidiano rosa ha puntato su. Abolito il controverso spot da trequartista, a far discutere però sono alcune valutazioni sui ruoli. Primo su tutti. Come lui anche Chiesa, Zaniolo, Zaccagni e Felipe Anderson; saranno invece difensori Cuadrado, Gosens, Dumfries, Faraoni e Udogie, tra i tanti in bilico tra due ruoli. Grandi discussioni anche per. Molte decisioni diverse per Fantacalcio.it. Il sito dedicato al fantagioco ha scelto, mentre a centrocampo sono stati dirottati Orsolini, Cuadrado, Politano, Gyasi ed El Shaarawy.Come lui anche gli esterni della Lazio e della Fiorentina, unica eccezione, attaccante. Scelta unanime invece per un nuovo arrivo in casa Torino,, listato come centrocampista per entrambe le aste. Il sito inoltre permette la possibilità di rendere editabili i ruoli, in modo da adattarli come meglio si crede. Ora che le liste sono pronte, saranno due settimane (almeno) di preparazione per l’asta, il momento più importante dell’anno per i fantallenatori.