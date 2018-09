Un piccolo club, trasformato in poche settimane in una big del calcio africano. Grazie ai soldi, tanti soldi, che hanno cambiato, oltre alle ambizioni, tutto quello che c'era da cambiare in termini pratici:E' la storia dell'Al Assiouty Sport, semisconosciuta squadra di ​Beni Souef (ora trasferita a Il Cairo), una vita nell seconda serie egiziana e promossa nel 2014 nella Egyptian Premier League,. Il nome non è nuovo per il calcio italiano, lo sceicco saudita è la General Sports Authority dell'Arabia Saudita che a inizio giugno ha trovato l'accordo con Lega Serie A per far disputare la Supercoppa italiana tra Milan e Juventus a Gedda, il prossimo gennaio.L'impatto del Pyramids FC sul mondo calcistico africano è stato irruento in termini di investimenti. Un campagna acquisti faraonica da 33 milioni di euro (record per il calcio africano), che ha portato un nuovo presidente, la storica bandiera dell'Al Alhy Hossam El-Badry, una nuova guida in panchina, l'argentino Ricardo La Volpe, ct del Messico a Germania 2006, e 23 nuovi giocatori, molti dei quali brasiliani, tra i quali Carlos Eduardo (dal Goias), Ribamar (dall'Atletico Paranaense), Arthur (dalla Chapecoense) e. Un progetto sportivo interessante, che ha come obiettivo, in primis, quello di mettere fine all'egemonia ​Al Ahly, Zamalek e Al-Masry in Egitto, per poi dominare in tutto il continente.Nulla è stato lasciato al caso, dall'aspetto tecnico a quello commerciale. LA questo va aggiunto il ruolo di ambasciatori di molte glorie del calcio mondiale, tra le qualiRonadinho, Terry e Roberto Carlos, le quali hanno accettato a suon di milioni i ruolo di opinionisti di Pyramds TV, guidata da Mido, ex attaccante di Ajax e Tottenham, transitato senza lasciare il segno in Italia, a Roma.Lo svedese, attualmente ai Los Angeles Galaxy, in Egitto troverebbe l'ex Milan Dida, da qualche giorno allenatore dei portieri del Pyramids FC. Il club che può tutto.