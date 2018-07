Come cantava Jovanotti? "Di notte le ragazze sembrano tutte belle. E a volte becchi una, in discoteca, la rivedi la mattina e ti sembra una strega...". Ecco, il Mondiale è come la notte. Perché al Mondiale ti sembrano tutti campioni, poi li rivedi durante la stagioni e ti sembran bidoni... Quante volte qualcuno ha brillato in una rassegna iridata, guadagnandosi un super ingaggio, salvo poi fallire successivamente? Tante, tantissime. Oggi c'è chi vuole Lozano, chi preme per Golovin, chi è pronto a ricoprire d'oro Pavard. A volte va bene, molto bene; altre, invece, decisamente no...



La Classifica di CM di questa settimana è dedicata proprio a chi ha vissuto un Mondiale da protagonista e poi, massimo una stagione dopo, è stato acquistato e ha fallito malamente. Il 2002 è stato condizionato dal Mondiale sorprendente del Senegal, ma ci sono tante storia da raccontare. Non solo Fadiga, Diouf e Papa Bouba Diop, ma anche Kleberson, Salenko e tanti altri. La sera leoni la mattina c...? Al Mondiale top, in stagione flop.



@AngeTaglieri88