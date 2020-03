Con la partenza dell'altro ieri di Douglas Costa, sono cinque i giocatori della Juventus che hanno lasciato Torino, da quando l'emergenza coronavirus ha costretto quasi tutta Europa a chiudersi in casa.O per secondo, almeno, visto che Cristiano Ronaldo - per le medesime ragioni - era volato a Madeira subito dopo la sfida contro l'Inter allo Stadium. Un primo presagio di uno scenario che si sta complicando sempre di più, che coinvolge direttamente la Juventus, ma che presto potrebbe estendersi a macchia d'olio.Insomma, succede anche altrove, ma questo non per giustificare nessuno: semplicemente, si aprono nuovi scenari, che non riservano nulla di buono.