. "" campeggia sul suo profilo Twitter dopo la vittoria sul Manchester City in FA Cup, una frase che per gli amanti del genere fumettistico e di animazione giapponesi è ben nota: "", una delle frasi più celebri de "" (in giapponese "", in inglese ""). Ma è solo un esempio delle tante citazioni 'geek' di Konaté: da, il difensore non perde l'occasione per sfruttare riferimenti agli anime nei suoi post.