Una nuova ondata di calciatori argentini sta animando il calciomercato estivo 2022/23 non solo pe rla Serie A, ma anche in tutta Europa.



I COLPI DA SERIE A - Angel Di Maria e Paulo Dybala sono inevitabilmente i più chiacchierati del nostro paese, che ha visto l'addio di Nahuel Molina all'Udinese in direzione Atletico e sta aspettando di capire se Leandro Paredes e Mauro Icardi lasceranno il PSG per approdare a Juve e Monza.



IN EUROPA - In Europa i super colpi arrivano in Premier dove Julian Alvarez ha scelto il Manchester City e Lisandro Martinez lo United, ma anche Nicolas Tagliafico che ha lasciato l'Ajax in direzione Lione va ad arricchire un elenco pronto a crescere ulteriormente.