La Conmebol si muove per vaccinare i giocatori sudamericani: è stato annunciato che il massimo organismo del calcio sudamericano ha raggiunto un accordo con l'azienda farmaceutica Sinovac Biotech per la donazione di 50mila vaccini contro il Covid, da applicare a calciatori, allenatori e arbitri che disputeranno la prossima Coppa America e le diverse competizione del calcio sudamericano, sia maschile che femminile.



Lo ha comunicato il presidente Alejandro Dominguez: "È la migliore notizia che la famiglia del calcio sudamericano possa ricevere. È un enorme passo avanti per sconfiggere la pandemia, ma non significa affatto che stiamo abbassando la guardia. Manterremo il nostro lavoro responsabile, che ci ha permesso di concludere i nostri tornei senza intoppi e senza alterare i formati. Sono grato per questo grande gesto di solidarietà e sostegno da parte della società Sinovac, che ha capito che il calcio è un'attività fondamentale per l'economia, la cultura e la salute fisica e mentale dei sudamericani". Tanti sono i giocatori che militano nella nostra Serie A e che disputeranno la prossima Copa America: da Arthur e Dybala a Lautaro e Sanchez.