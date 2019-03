La Juve vince, ancora, e vola a +19 sul Napoli. Ecco i punti chiave del 4-1 rifilato all'Udinese, dal report sul sito bianconero:



"159 SUCCESSI! Quella di ieri sera è stata la 200ª partita interna della Juventus allo Stadium, dalla sua inaugurazione nel 2011/12 (tutte le competizioni) - 159 successi per i bianconeri.



MOISE, COSÌ GIOVANE E COSÌ BRAVO... Moise Kean (19 anni, 8 giorni) è il più giovane giocatore della Juventus a segnare almeno due gol in una partita di Serie A da Giuseppe Galderisi (18 anni, 329 giorni) nel febbraio 1982. Ha inoltre trovato il gol in entrambe le partite da titolare disputate con la maglia della Juventus (quello di oggi è arrivato con il primo pallone giocato nel match).



QUANTI GOL ALL'ALLIANZ! La Juventus ha segnato almeno tre gol in quattro partite interne di fila in Serie A per la prima volta dal 2014.



UN UNDICI... GIOVANE - Quella schierata oggi da Allegri è la formazione titolare più giovane per la Juventus in questa Serie A (27 anni, 104 giorni).



DOPPIO EMRE - Emre Can non trovava il gol in due partite consecutive di campionato dal novembre 2016, in Premier League con la maglia del Liverpool".