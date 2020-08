prevedee uno stile di vita esageratamente simile a quello dei calciatori. Ho già dato.. Di Conte ne esiste uno solo e va bene così":scritta dopo il ritiro, "Penso quindi gioco", pubblicataNel 2020 il Maestro si siede, iniziando dal top in Italia e in Europa, uObbligatoriamente.- Le situazioni e le vedute cambiano durante il processo di maturazione di un uomo: ilfa capire come già da qualche tempo Pirlo pensi a una vita in panchina.compiuti l'ex Campione d'Europa con il Milan ha deciso di provarequella del mister. Un cambiamento che ha coinciso conuna gcome per alcuni colleghi, anche di altre epoche: gli ultimi grandi centrocampisti a effettuare questa scelta, Stevene Frankie, hanno comunque fatto esperienza nelle giovanili del Liverpool e nel Derby County, prima di allenare Rangers e Chelsea.- In passatocapaci di vincere alla prima esperienza o di essere protagonisti: dai, che parte al timone delle formazioni giovanili dell'per poi arrivare al, ai ventotto del gallese Nigel Adkins, che divenne allenatore delmettendo in bacheca i titoli 1993/1994 e 1994/1995, a 29 e 31 anni.non è finita: a 33 anni, 213 giorni Andrévince l'Europa League col Porto; a 33 anni, 308 giorni Gianlucala Coppa delle Coppe nel 1998 col Chelsea; a 34 anni, 102 giorni Sven-Göranla Coppa Uefa nel 1982 con il Göteborg.@AleDigio89