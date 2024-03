Da eroe a traditore. Torino aspetta Belotti fra fischi e striscioni

Quella fra Torino e Fiorentina è sempre una sfida dalla grande fascino. Sia per quello che riguarda la storia ed il blasone fra i due club, sia per quello che rappresenta la partita anche per le questioni extracampo: da una parte il forte gemellaggio fra le tifoserie e dall'altro la continua battaglia a distanza fra i due presidenti Cairo e Commisso. Quella di domani, però, sarà anche una gara importante per Andrea Belotti che, per la prima volta con la maglia gigliata, affronterà la squadra che lo ha fatto diventare grande.



ACCOGLIENZA CALDA - Secondo quanto scrive La Nazione questa mattina, l'Olimpico Grande Torino riserverà un'accoglienza particolarmente calda al Gallo. Il pubblico granata non ha infatti digerito il tormentato addio dell'attaccante. Lo scorso anno i tifosi del Torino avevano esposto lo striscione che recitava: "Non ti possiamo insultare perché non ti fanno giocare". Il riferimento era al poco spazio concesso al Gallo dal tecnico Mourinho. E anche domani la sensazione è che i tifosi possano riproporre eun qualcosa di questo tipo.