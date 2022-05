“Il pomeriggio passò e cadde l’oscurità” scriveva José Saramago, uno dei grandi della letteratura lusofona.. La prima delle due è stata 11 anni fa (in panchina c’era Villas Boas). A Lisbona non sopportarono l’umiliazione e, pochi minuti dopo il triplice fischio,e accesero l’impianto d’irrigazione dello stadio da Luz, che significa appunto luce in portoghese., terzino sinistro della banda guidata da Conceiçao all’ennesimo titoloDopo le tre colonne portanti perse nel mercato di gennaio era più facile pensare a una stagione di transizione, utile per far crescere i giovani ed averli pronti al top per la prossima stagione. Invece, Fabio Conceiçao la parola transizione non la vuole proprio sentire. È proprio l’ex giocatore di Parma, Lazio e Inter, sulla panchina dei Dragoes dal 2017, il principale responsabile di questo storico 30esimo scudetto. Con il suo(quando c’è Fabio Vieira al posto di Pêpê i trasforma in un 4-3-1-2 con il portoghese in posizione più centrale), con la sua, Conceiçao è riuscito a dare unaal suo Porto che va. Lo sanno bene le squadre italiane, che i Dragoes hanno buttato fuori dall’Europa negli ultimi anni: nell’ordine Roma, Juve, Milan e la sua ex Lazio. Ora però anche per lui potrebbe essere arrivato il momento di tentare il grande salto., sviando sulle prossime partite, tra cui l'importante finale diche si giocherà proprio a Lisbona, all'Estadio do Jamor,Così, archiviati Luis Diaz e Sergio Oliveira, il Porto aveva già almeno 4 talenti pronti a esplodere. Quello forse più interessante è. In questo campionato, il secondo con la maglia del Porto, ha segnatoIl Porto non ha in programma una sua cessione al momento, perché il prossimo dovrà essere l’anno della sua definitiva consacrazione.- Se Evanilson è stato prelevato per 7,5 milioni dalla Tombense, chi non è stato pagato sono iche in questa stagione sono diventati titolari fissi e saranno pezzi pregiati del prossimo mercato.(inserito da ESPN nella lista dei migliori talenti under 21 e autore di 13 assist in stagione, al pari di Taremi ed Otavio)(già eletto per 3 volte giocatore del mese della Liga NOS) sono cresciuti insieme fra la primavera biancoblù e le varie nazionali giovanili e ora, insieme, hanno riportato la loro squadra sulla vetta più alta del Portogallo, attirando gli occhi delle big europee., mentre il più ambito di tutti è, che la, ma per il quale i biancocelesti dovranno anticipare la concorrenza di. Difficilmente andranno via tutti e tre, ma sarà difficile respingere gli assalti e non cedere alle succulente opportunità economiche che in estate si presenteranno al Porto e ai propri gioielli. Una cosa, però, è certa, se verrà venduto qualcuno, ci sarà sempre un giovane della primavera o scovato dagli scout in Sudamerica che sarà pronto a farlo dimenticare.figlio di Sergio. Tanto, la filosofia made in Porto ormai è chiara: