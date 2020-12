Una 'moda' ritenuta tutta italiana ora migra all'estero:ha inaugurato il valzer delle panchine due settimane fa, quando dopo il pesante 1-5 contro lo Stoccarda ilha deciso di esonerarlo affidando la squadra a Edin Terzic,che, nonostante il 4-0 rifilato allo Strasburgo,, pronto a ufficializzare l'arrivo di. Ma il giro di allenatori non finisce qui, anzi: è solo l'inizio.- Ora i fari sono tutti puntati sulla Premier League, perché già domani può arrivare una nuova svolta:, solo 14 punti conquistati in altrettante partite, sole 4 lunghezze sulla zona retrocessione. La filosofia dell'ex braccio destro di Guardiola piace ai Gunners ma i risultati lo condannano agli occhi di tifosi e società che ora chiede un deciso cambio di passo.. Partita delicatissima, una sconfitta potrebbe dare l'ultima spinta verso l'esonero dell'allenatore e l'Arsenal studia già la sua successione: nelle ultime settimane è tornata a farsi forte la candidatura di, che da tempo studia inglese e non ha nascosto di essere intrigato dal massimo campionato britannico.- Arteta siede sulla panchina più rovente, ma nel corso della stagione sono tante le big europee da tenere sotto osservazione, disposte a cambiare guida tecnica al più tardi al termine. Restando in Premier, è il caso deldovesta lottando per tenersi il posto. I suoi Red Devils si sono rialzati dopo fatiche iniziali in campionato, ma l'eliminazione ai gironi di Champions e la retrocessione in Europa League pesano come un macigno sulla valutazione del tecnico norvegese. E anche lo United è tra le squadre che da tempo valutano Allegri, oltre a quel Pochettino destinato ormai al PSG. Dall'Inghilterra alla Spagna, dove a prepararsi a una nuova rivoluzione è il. L'addio di Bartomeu e il cambio di presidenza spalancano la porta a una prematura separazione con. I blaugrana non ingranano con l'olandese, quinti in classifica a -8 da Real Madrid e Atletico Madrid e secondi nel girone di Champions dopo il pesante 0-3 incassato dalla Juventus di Pirlo. E il caso Messi non fa altro che aumentare pressioni e difficoltà per Rambo.: l'aggancio nella Liga ai Colchoneros (che però hanno due partite da recuperare) e l'accesso agli ottavi di Champions hanno spento le voci sul possibile esonero, ma. "Non sarò il Ferguson del Real, non so quanto ancora resterò" il messaggio del francese, che ora costringe il Real a guardarsi intorno, con l'ipotesi di promuoveresempre più concreta., perché la rottura tra ilporterà probabilmente all'addio dell'argentino ma potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro dell'allenatore: solo avvisaglie al momento, solo i prossimi mesi diranno se la Dea e il Gasp potranno andare ancora avanti insieme o se dopo cinque anni sia arrivato il momento di dirsi addio.@Albri_Fede90