Il calcio si ferma. Ci sarà la Champions, l’Europa League, le partite di campionato estero, magari a porte chiuse, ma diventeranno eventi eccezionali in una normalità agitata e scossa dall’emergenza Coronavirus. Che ha costretto Conte a fermare tutto. Serie A e compagnia compresa. E’ per questo motivo che oggi, la redazione di Calciomercato.com, dà i suoi consigli per respirare, in qualche modo, aria di calcio.



Dalla A del direttore Agresti alla Z di Zanon, un film e un libro, in salsa calcistica, per alimentare comunque una passione pronta a esplodere anche davanti a una pellicola cinematografica o allo sfogliare di qualche pagina. E, ovviamente, voi consigliateci i vostri, scambio tra redazione e lettore, com'è giusto che sia. Perché alla fine, come dice Paul Ashworth: “Il calcio ha significato troppo per me e continua a significare troppe cose. Dopo un po' ti si mescola tutto nella testa e non riesci più a capire se la vita è una merda perché l'Arsenal fa schifo o viceversa”. Buona visione. E buona lettura.



Federico Albrizio

Film: Amore, bugie e calcetto

Libro: Febbre a 90 di Nick Hornby



Stefano Agresti

Film: Hooligans

Libro: Febbre a 90 di Nick Hornby

Alessandro Cosattini

Film: Jimmy Grimble

Libro: Io, Ibra​



Alessandro Di Gioia

Film: Il maledetto United

Libro: Saltatempo di Stefano Benni​



Luca Fazzini

Film: Il Campione

Libro: Una sedia al cielo di Emiliano Mondonico



Cristian Giudici:

Film: Un sogno per papà

Libro: Giocando a pallone sull'acqua di Roberto Ferrucci

Daniele LongoFuga per la vittoriaIl mio Albero di Natale di Carlo AncelottiGianluca Minchiotti: Fuga per la vittoria: L'ultimo rigore di Faruk di Gigi RivaCarlo Pallavicino: Toro scatenato: Il sogno di Futbolandia di Jorge ValdanoAndrea Sereni: L’uomo in più: Dico tutto di Antonio CassanoAngelo Taglieri: Febbre a 90di Giovanni FlorisEmanuele TramacereTifosiTuttepalle! Mundial di Massimo VeroneseFederico Zanon: Il mio amico Eric: Congratulazioni. Hai appena incontrato la I.C.F. (West Ham United) di Cass Pennant