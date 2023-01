Lontano dal primo posto, ma grande protagonista sul mercato. Il Chelsea sta monopolizzando la sessione invernale con cinque acquisti da 173 milioni complessivi (compresi bonus), e l'obiettivo di accorciare dall'Arsenal capolista in Premier: oggi i Blues sono decimi in classifica, e i punti di distanza dai Gunners sono 19. Molti di più sono i soldi investiti dal nuovo proprietario del Chelsea Todd Boehly, che in otto mesi ha speso 478 milioni di euro. Quasi mezzo miliardo.



I COLPI - Aspettando Nkunku già bloccato da tempo, in meno di tre settimane ha già piazato sei colpi, alcuni dei quali possono diventare protagonisti già da subito. Badiashile ha debuttato contro il Crystal Palace al centro della difesa vicino a Thiago Silva: il club l'ha preso per 38 milioni dal Monaco, Potter ha preferito lui a Koulibaly e ora si giocheranno il posto. Chi è partito male ma alla lunga potrebbe diventare titolare è Joao Felix, preso in prestito secco dall'Atletico Madrid fino a giugno per 11 milioni ed espulso all'esordio contro il Fulham. Sono 100 milioni tondi tondi, quelli investiti dal Chelsea per Mudryk, che con ogni probabilità sarà il nuovo titolare nel tridente di Potter.



GLI ALTRI - Fofana è un classe 2002 arrivato per 11 milioni dal Molde, Potter l'ha fatto debuttare col City mettendono nella ripresa, lo inserirà gradualmente studiando la sua crescita anche in allenamento. Discorso simile per Andrey Santos, preso per 20 milioni dal Vasco da Gama e ancora in attesa del debutto col Chelsea.



