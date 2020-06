Non solo rigori a favore. Dopo il fischio di Fabbri, che ha concesso a Caicedo il penalty del pareggio firmato da Immobile, in casa viola non cessano le polemiche. Ed è il giornale locale, la Nazione, ad attaccare: la Lazio avrebbe il miglior trattamento possibile in termini di calci di rigore. Sono 15 quelli concessi alla squadra di Inzaghi: non solo, sarebbe anche la squadra più graziata dai direttori di gara.



LAZIO GRAZIATA DAGLI ARBITRI - La Lazio, oltre ad avere avuto molti fischi a favore, è anche la squadra, in Serie A, ad aver subito meno rigori contro, solo 3. La peggiore in questa classifica dei cattivi è il Lecce, con 9 rigori contro fischiati. La cavalcata della Lazio per ora beneficia anche dei rigori a favore - e di quelli non fischiati - "sarà fortuna, una congiuntura astrale o bravura delle punte", chiosa la Nazione.