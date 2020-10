Come testimoniato dalle dichiarazioni di un deluso Rocco Commisso e dalla folle bufera di insulti ricevuti dal fratellino, Federico Chiesa non si è lasciato in maniera esattamente idilliaca con la Fiorentina. Da Fiorentinanews.com arriva un'indiscrezione che fotografa ulteriormente questa tensione: Chiesa avrebbe chiesto alla sua ormai ex società lo stipendio dei primi 5 giorni di ottobre, quelli cioè in cui era ancora tesserato nel capoluogo toscano prima di trasferirsi alla Juve.