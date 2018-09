Sono passati mesi, eppure rimbomba ancora l’eco di quel mancato (secondo) cartellino giallo a Pjanic in Inter-Juventus dello scorso campionato. Un’espulsione sacrosanta, quanto lo era quella ieri di Asamoah contro la Fiorentina. Eppure Spalletti - scrive ViolaNews.com - che poche ore fa rigettava qualsiasi considerazione arbitrale e ometteva totalmente questo episodio, il 29 aprile scorso ci si soffermò eccome: “L’ammonizione di Pjanic è sotto gli occhi di tutti, non so come mai non sia stata data”, disse. Ieri invece il tecnico nerazzurro ha raccontato che l’Inter ha meritato di vincere perchè ha avuto “lo stesso numero di occasioni da gol”. A parte che in tal caso sarebbe giusto il pareggio – o no? – ma secondo i dati della Lega Serie A i tiri in porta sono stati 8-3 per la Fiorentina. Non proprio le stesse. Di certo i nerazzurri sanno bene che piangere serve e anche in questa stagione hanno iniziato già alla prima giornata, lamentandosi a più riprese per un rigore non concesso con una dinamica molto simile a quella di ieri tra Politano e Chiesa.