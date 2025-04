Getty Images

Da Firenze: problemi per Kean, va verso il forfait per Cagliari-Fiorentina

Moise Kean dovrebbe essere costretto ad alzare bandiera bianca: l'attaccante della Fiorentina, secondo quanto riporta Violanews.com, non sarà disponibile per la gara di questa sera contro il Cagliari, una delle quattro rinviate lunedì per via della scomparsa di Papa Francesco.



Kean, secondo quanto si legge, sarebbe alle prese con un problema alla caviglia con il quale convive da tempo e che stavolta si sarebbe rivelato impossibile da gestire. La semifinale di andata di Conference League in casa del Real Bertis a Siviglia si avvicina e il club viola è chiamato a usare tutta la prudenza necessaria per evitare stop prolungati. Al posto di Kean, se l'assenza dovesse essere confermata, giocherebbe uno tra Gudmundsson e Zaniolo, con Beltran a completare l'attacco.