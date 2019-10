Si fa fatica a credere a scaramanzie, riti, sfortuna e fato. E' difficile accettare che ci sia qualcosa che possa andare oltre la nostra comprensione in modo così netto, inspiegabile. E' solo frutto del caso, giusto? Faranno fatica a pensarla così a Roma, dove ieri hanno dovuto registrare l'ennesimo grave infortunio, al crociato. Vittima questa volta Davide Zappacosta, arrivato poche settimane fa dal Chelsea, in prestito. Normale allenamento a Trigoria, venerdì mattina: l'esterno si ferma, il timore sale, nel pomeriggio la temuta sentenza: rottura del legamento crociato del ginocchio destro e uno stop che andrà tra i 4 e i 6 mesi. Ancora un infortunio, ancora un crociato, ancora a un difensore.



LA MALEDIZIONE DEL CROCIATO... - Quello di Zappacosta è l'ultimo caso in ordine di tempo, una prova ulteriore di quella che sembra una vera e propria maledizione per la Roma. Dal 2014 sono ben 15 i calciatori giallorossi infortunatisi al ginocchio, 12 dei quali difensori, per un totale di 17 crociati lesionati. Preparazione fisica non adeguata, muscoli non pronti a sopportare gli sforzi del calcio professionistico? Che siano queste o meno le cause della ciclica sfortuna della Roma, ciò che resta dopo lo stop di Zappacosta è la necessità di individuare la fonte del problema e provare a risolverlo, o quantomeno limitarlo. Non può essere solo frutto di una maledizione. Giusto?



Da Strootman a Zappacosta, passando per i due stop di Florenzi: nella gallery alcuni dei giocatori della Roma che hanno subito la rottura del crociato dal 2014 ad oggi. Oltre gli 8 presenti, si contano i ko anche di ben 7 Primavera giallorossi: Calafiori, Nura, Capradossi, Bianda, Tumminello, Ponce e Bouah (due volte).