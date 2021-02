In una stagione tra alti e bassi, se c'è un aspetto nel quale la Juventus sta crescendo davvero è nella crescita dei giovani. L'Under 23 in questo senso dà spesso assist decisivi alla prima squadra, cresce e rifinisce i giocatori prima di consegnarli ad Andrea Pirlo. Eccolo, l'uomo che sta facendo la differenza.. Al debutto assoluto da allenatore - della Juve tra l'altro, dove la pressione si sente più che in altri club - non ha avuto paura di schierare il '99, alla prima vera partita in Serie A (aveva già esordito con Sarri alla fine del campionato scorso). E ancora: classe 2002 e ormai stabilmente in prima squadra. L'ultimo?, intuizione di Max Allegri e tirato su da Pirlo che l'ha fatto esordire prima in Coppa Italia contro la Spal e poi in Serie A col Crotone. E per qualcuno è già il futuro della Juve.