La Juve cambia per essere sempre più vincente. Il club bianconero nel corso dell'ultima stagione ha iniziato un cambiamento strutturale profondo, dall'addio di Beppe Marotta e Aldo Mazzia in poi. L'amministratore delegato e il CEO/CFO hanno lasciato il club bianconero alla scadenza del mandato nello scorso ottobre, aprendo alla rivoluzione targata Agnelli: "la ribalta dei quarantenni". Innovazione, novità e idee fresche, per un club che sta crescendo sempre più a livello di brand e popolarità, tutto per rispondere a una domanda chiara: "Chi sostituisce Marotta?.