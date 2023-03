talenti al Mondo nati dopo il 2004 in cui compaiono anche gli italiani(LEGGI QUI IL PROFILO) e). La NXGN di Goal.com incorona anch. Talenti importantissimi e che, in molti casi hanno già un ruolo da protagonisti nelle proprie prime squadre come ad esempioper il Barcellona odel Manchester United. Eccoe nella nostra gallery i 9 vincitori.