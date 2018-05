E' una Champions League da sogno e nonostante per la prima volta da tanto tempo l'Olympiskyi Stadion di Kiev non sarà tutto esaurito sugli spalti della finale ci sarà sicuramente una grande concentrazione di tifose. Le mogli e le compagne dei calciatori si sfideranno in una gara di bellezza. Da Georgina, compagna di Cristiano Ronaldo a Pilar Rubio moglie di Sergio Ramos per il Real passando per Pamela Reif compagna di Loris Karius e Perrie Edwards fidanzata dell'infortunato Oxlade Chamberlain. Eccole nella nostra gallery.