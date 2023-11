Mancano due mesi alla finestra invernale di calciomercato e sono molte le squadre in Italia a caccia di una prima punta. I veri numeri 9 scarseggiano e costano molto, chi non vuole o non può puntare sull'usato sicuro, leggi alla voce Mauro Icardi, a segno 10 volte in 10 partite di Superliga, più 2 reti in 3 partite di Champions League, deve guardare i campionati sulla carta meno blasonati (con l'eccezione della Germania, dove Guirassy dello Stoccarda sta facendo la voce grossa). Dall'Olanda al Belgio, passando dalla Norvegia, ecco i cinque attaccanti del momento in Europa, che non vestono la maglia di una big.