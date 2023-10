. Succede sempre più spesso, l’avete notato? In questo week end è stata la volta di; che al momento della sostituzione se la sono presa con i rispettivi allenatori - Allegri e Pioli; ma è dall’inizio del campionato - in realtà - che ogni volta che si alza il tabellone per un cambio assistiamo a queste scene, basti ripensare al duro confrontoo allo stesso allenatore del Napoli che è stato mandato a quel paese da(e in maniera appena più sobria da).. Chi, io? Sottinteso:ieri sera ha spiegato bene cosa succede a un calciatore: “Volevo restare in campo perché sentivo di avere ancora energie. Ero deluso per il cambio, frustrato da quello che stava succedendo. Però con Pioli c’è grande sintonia”. L’attaccante francese ha usato toni e parole moderati, provando a definire con chiarezza ciò che si agita nella testa e nel cuore di un calciatore quando gli tocca di uscire. Giroud aveva segnato due gol, era “dentro” la partita, sentiva in cuor suo di poter dare ancora il suo contributo alle sorti del Milan.. A lui tocca la responsabilità, a lui toccano (è successo a Pioli) le eventuali critiche.. Poi, certo, ognuno avrà le sue ragioni.. Sabato sera contro il Verona segna due gol - due bellissimi gol - ma glieli annullano. E quando Allegri lo toglie si infuria. La frase strappata al labiale di Kean sarebbe questa: “”. Avesse avuto il modo di usare l’ironia in quei momenti così concitati - la Juve attaccava ma non riusciva a sfondare il muro del Verona - Allegri avrebbe potuto rispondere: “Caro Moise, non è che posso spiegarti tutto: esci e stai zitto”.. Non esattamente quello che si chiama spirito di squadra. Poi Kean, convinto dal terzo portiere Pinsoglio, è tornato a sedersi in panchina per assistere al finale di gara. E quando la Juve all’ultimo respiro ha segnato con Cambiaso il gol della vittoria l’attaccante - così riportano le cronache - ha esultato e festeggiato con i compagni. Esultato? Festeggiato? Bè, insomma.Tutt’altro. Peccato, ha perso una buona occasione. Sarà per la prossima volta, alla prossima sostituzione.