Nel 2018, cinque anni fa, ne parlavamo comedopo chein una vorticosa corsa di mercato.- Poi qualcosa non è andato per il verso giusto nella giovane carriera deladditato dagli esperti in giro per l'Europa comeè cresciutoprima di passare non senza polemiche, grazie anche all'aiuto di un ex compagno che si era trasferito a Londra, nellacon la quale vince una FA Youth Cup da protagonista, e digiocando nel contempoSempre tanti gol, comgiocato in Inghilterra nel 2018, nel quale avevamo imparato a conoscerlo. Poia partire da Berlino per finire ai prestiti in Olanda,. Nel gennaio di quest'anno ildecide di acquistarlo proprio dall'Hertha, ma anche in riva alla Laguna non riesce a mettersi in mostra, tanto che in estate viene ceduto, salvatasi per il rotto della cuffia nella passata annata di C, con un gol al 95' nel playout, ma attualmente protagonista di uncon il secondo posto in classifica frutto di 26 punti e la bellezza di, l'altro bomber alabardato. 15 reti in due, mica male: una media che l'Oranje teneva anche nella Jong Ajax, quando in un anno mise a segnoL'ultimo acuto è, che gli è valsa la conquista del pallone: "Per la prima volta lo porto a casa, poi si vedrà", ha dichiarato fatalista il 22enne, a dieci giorni di distanza dalla doppietta di Legnago.che se sta bene con la terza serie italiana non ha nulla a che fare: d'altronde per un interprete chee chela Serie C è una passeggiata. Redan infatti all'epoca decise di lasciare i Lancieri, per la nutrita corte di club europei, tra cui anche i nerazzurri di Milano.uno dei top scorer di sempre dell'Olanda: quello che spera di poter ancora diventare, grazie anche alla Triestina.@AleDigio89