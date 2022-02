Il mercato di gennaio si è concluso da mesi di quattro settimane e quello estivo non comincerà ufficialmente prima di quattro mesi. Eppure quasi tutti i club, proprio in questa fase, stanno, mettendo a punto delle strategie da trasformare in realtà poi in vista della nuova stagione. Tra queste anche ladi Maurizio Sarri, che ai primi posti delle sue necessità ha laIl contratto di Thomas Strakosha coi biancocelesti è infatti in scadenza a giugno e, a meno di clamorose sorprese, non verrà rinnovato. Terminerà a giugno anche quello di Pepe Reina, prossimo 40enne, che potrebbe rimanere però in rosa per fare da chiocchia, con la sua esperienza, al prossimo numero uno, soprattutto se si tratterà di un giovane. Tra i, ci sono soprattutto due portieri di proprietà dell'Atalanta: il primo è Pierluigi, che dopo l'anno da vice Lloris col Tottenham, nonostante abbia la possibilità di rimanere in Premier League con la squadra di Conte,. Un altro ragazzo su cui la Lazio si è informata è Marco, classe 2000 di proprietà della Dea che, capolista in Serie B.Ci sono poi altre piste, che portano a portieri di maggior esperienza internazionale. In prima fila David, in, anche per le sue qualità palla al piede nel far ripartire l'azione,. E infine, nome che da anni è accostato a un trasferimento in Serie A, che(dove ha però davanti Navas e Donnarumma). Tante idee, profili diversi ma ugualmente interessanti: la Lazio si muove, la lista per il nuovo numero è pronta.