Un mercato improntato al 2023/24. Nel Napoli che vola in campionato c'è poca necessità di intervenire con nuovi acquisti per Luciano Spalletti nell'immediato. Arrivato Bereszynski, si cercherà ora di sfoltire la rosa, accontentando chi ha giocato meno fin qui. Tra questi, Salvatore Sirigu: arrivato sei mesi fa come vice Meret, l'ex Genoa ha diverse opzioni che lui e il club stanno valutando. Dalla Fiorentina al Lorient...