Parlare di “Kean della difesa”, sarebbe sicuramente troppo. Però sono tanti i punti in comune tra il centravanti bianconero e Paolo Gozzi Iweru, l'ultima sorpresa di Max Allegri tra i convocati verso la partita con la Spal. Anzi, a dirla tutta, Gozzi Iweru potrebbe anche sorpassare Luca Coccolo e tutti gli altri reduci della difesa rimasti a disposizione del tecnico bianconero. Gli appassionati di calcio giovanile, azzurro ancor più che juventino, sanno già di chi si parla: centrale di difesa dalla buona struttura fisica, classe 2001, punto fermo negli anni non solo della Juve ma anche in Nazionale, Under 17 prima e Under 19 ora. E come Kean, per quanto non debba e non possa fare notizia, è italianissimo: nato a Torino il 25 aprile 2001 da papà italiano e mamma nigeriana (con cui è rimasto da solo fin da bambino), a lungo ha respinto la corte della Federazione della Nigeria per sposare la causa azzurra negli anni. Dal 2011 alla Juve, è passato dalla Scuola Calcio alla Primavera compiendo tutta la trafila. Ed ora sogna addirittura il debutto in serie A in quella che potrebbe diventare la partita dell'ottavo scudetto consecutivo della Juve.



GLI ALTRI – Non sarà solo Gozzi. C'è appunto Luca Coccolo, altro difensore nato e cresciuto a pane e Juve: classe '98, punto fermo in Under 23. C'è Grigoris Kastanos, “il Messi di Cipro”, classe '98 e un grande talento per ora inespresso. C'è Stephy Mavididi, attaccante classe '98, il più ingente investimento effettuato per la prima Under 23 bianconera. L'ANTISPAL – Tanti giovani, dunque. In una formazione che definire sperimentale è dir poco. La vera Juve è rimasta a Torino, alcuni titolari se non strettamente indispensabile rimarranno in tuta, come Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi o Alex Sandro. A sorpresa potrebbe accelerare invece Andrea Barzagli, davanti a Mattia Perin in una difesa a tre composta anche da Mattia De Sciglio e appunto uno tra Gozzi e Coccolo. A centrocampo, da destra verso sinistra, Joao Cancelo, il redivivo Juan Cuadrado, Sami Khedira, Rodrigo Bentancur e Leonardo Spinazzola, in attacco Paulo Dybala e Moise Kean. Per un punticino a Ferrara, potrà bastare?