, con l’ennesima sconfitta di questo deludente avvio di stagione che pesa come un macigno sulle ambizioni della squadra di Ferrara. Sono, con un distacco di dodici lunghezze dalla Torres capolista - ancora a punteggio pieno - e soprattutto nove dal Cesena, che dopo le prime zoppicanti giornate sembra. Ecco, una promozione che alla vigilia in molti, favorita assoluta anche grazie all’esperienza ad alti livelli maturata negli ultimi anni tra A e B.Invece, nonostante un buon impatto con il campionato,, lasciando spazio a tante incertezze., che ha sancito le difficoltà di ambientamento al nuovo campionato del club di Tacopina. Il rendimento è deludente e a Ferrara, che ha perso tre delle prime cinque di campionato. In serata è arrivato l'esonero dell’allenatore, che ha chiuso dopo pochi mesi la propria avventura alla guida della squadra. Si tratta delCerto, il campionato è ancora lunghissimo, ma mai come quest’anno c’è la sensazione che il livello del Girone B si sia alzato notevolmente.. A maggior ragione perché Cesena, Pescara e Torres non sembrano aver intenzione di rallentare e, anzi, appaiono lanciatissime e in grande stato di forma. La crisi iniziale della Spal, quindi, può rappresentare una condanna alla Serie C, che dopo la delusione legata alla retrocessione di un anno fa, rischia di minare alla base il progetto di Tacopina.