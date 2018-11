"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".. E poi “, su un campo da calcio, seduto con le possenti braccia che avvolgono gambe improvvisamente deboli. Iha rivoluzionato il mondo del fumetto, con i suoi, umanizzando divinità, trasformando teenager, creando un universo sconfinato: iniziò per contrastare lae la sua, finì per diventare il più grande supereroe di tutti. Bene contro male, buoni contro cattivi, ma non solo: tante e infinite sfumature, dubbi e incertezze, cadute e risalite, amici che litigano e che poi, quando conta, si ritrovano ancora l’uno al fianco dell’altro.- Rivoluzionario, geniale, sorridente, col suo stile ha influenzato tutto il mondo. E sì, anche quello del. Ed è qui che si torna al, doveè Pierre Emerick, il primo vendicatore con la palla al piede; è qui che si vola ada, è qui che ci si ritrova all’improvviso aconè qui cheha “infettato”Il calcio e i supereroi di Stan Lee, un mondo vicino, tanto vicino: su quel rettangolo verde,e compagni provano, coi loro super poteri, a regalare leggerezza. Non salvano vite, non volano da un palazzo all’altro, non sono fatti di adamantio, ma per un’ora e mezza alla settimana provano a regalarti un sorriso. Non sempre ce la fanno, la storia dei “supereroi con superproblemi” vale anche per loro: emozioni scoperchiate e toccate, nervosismo, la tua ex squadra, problemi extra campo, l’astinenza da gol, le critiche e i fischi.... Poi, però, ogni domenica li ritrovi lì, davanti ai tuoi occhi, sempre con la stessa missione: salvare il tuo sorriso. Del resto...E sbrigati a tornare che tanto lo sappiamo@AngeTaglieri88