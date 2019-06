Da oggetto misterioso a rivelazione dell’Europeo:Qualità, corsa, personalità, organizzazione tattica e alcune individualità importanti. E dire che già nelle qualificazioni i rumeni non erano passati inosservati , chiudendo al primo posto un girone complicato con Portogallo, sconfitto in trasferta in 9 contro 11, e Bosnia, mettendo in mostra già in quell’occasione talenti poco reclamizzati, come Ianis Hagi, il figlio del grande Gheorghe, uno capace di segnare da calcio d’angolo., quello di quest’oggi contro i britannici,. Proprio così: difatti, con una vittoria della Francia questa sera con la Croazia, sia i ragazzi di Radoi che i transalpini si isserebbero a quota 6 punti, con l’ultima partita del Gruppo C che vede proprio lo scontro diretto tra queste due squadre.(l’Italia può nel migliore dei casi arrivare a 6 punti). Per gli Azzurrini quindi la qualificazione al prossimo turno potrebbe essere legata solo e unicamente all’arrivo al primo posto nel girone., il numero 10, a segno nella gara d’esordio dell’Europeo, è l’uomo copertina, e non può che essere così. Il padre è una leggenda in Romania, Ianis spesso è sembrato come bloccato dall’ingombrante, e inevitabile, paragone. Come ad esempio nel biennio alla, in cui ha sommato solo 2 presenze. Il ritorno in patria, al Viitorul Costanta, gli ha fatto bene e ora, dopo essere stato vicino al Genoa nell’ultima sessione di mercato,Andreiè ugualmente in vetrina: il Genoa lo ha acquistato dall’Inter nell’estate del 2018, e in questa stagione il portierino si è imposto, guadagnandosi a suon di miracoli i gradi di titolare.Non solo loro: Cristian, terzino destro classe ’97 in scadenza di contratto con il Cluj, già seguito da Chievo e Bologna, può finire alla. Tudor, mediano classe ’99 del Brighton, piace ae Watford. Alexandru, l’altro centrale, di proprietà dell’Universitateia Craiova, è seguito da. Infine George, l’attaccante scuola Inter, già nel giro della Nazionale maggiore, oggi al: piace al, ma le reti dell’Europeo potrebbero regalargli ulteriore visibilità.