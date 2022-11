Torna la Milan Games Week & Cartoomics e fa il tutto esaurito. Sold out nella giornata di sabato per la fiera dedicata a gaming, cosplay, fumetti e tanto altro. Spazio anche al calcio virtuale, tra gli stand della eSerie A su FIFA 23 ed eFootball, che lancia la Coppa eFootball Italia e mette in mostra i nuovi team di Atalanta, Inter e Milan.



Ma a richiamare tanti visitatori è anche la grande bellezza che si trova a Rho Fiera: da cosplayer come Himorta (madrina della presentazione della eSerie A lo scorso anno) a gamer come HontasG, da content creator come Violet e Nicolepeachyy fino a influencer come Riae_, Ggoldiva, Kafkanya, Alessandra Gilioli, Beatrice Lorenzi e non solo.



