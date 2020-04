E' ora di tornare in Italia per i giocatori del Milan all'estero. In vista della possibile ripresa degli allenamenti a inizio maggio, dopo lo stop dell'attività per l'emergenza coronavirus, i tesserati dovranno essere in Italia entro giovedì della prossima settimana: al rientro nel nostro Paese, i giocatori dovranno osservare un periodo di autoisolamento a casa di due settimane, come da protocollo, prima di tornare a Milanello, allestito per accogliere i componenti della squadra in sicurezza.



Nella giornata di oggi, sono sei i giocatori che hanno ricevuto la notifica dal club rossonero, Asmir Begovic, Hakan Calhanoglu, Simon Kjaer, Rafael Leao e Lucas Paquetà. Notificato il richiamo in Italia anche a Zlatan Ibrahimovic: l'attaccante era tornato in Svezia, dove si è allenato più volte con l'Hammarby, club di cui ha acquistato il 25% delle quote.