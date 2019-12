La trilogia della decade. Inizia oggi, su Calciomercato.com, il primo di tre appuntamenti che vogliono celebrare il decennio che va dal 2010 al 2019. E non si poteva non partire dai 10 trasferimenti che hanno fatto la storia degli ultimi 10 anni: milioni dopo milioni il mercato ha regalato sorprese sempre più ricche, ma non sempre ripagate. Un trasferimento per anno, partendo dal 2010, fino ad arrivare all'ultima estate. Sì, perché da gennaio parte tutta un'altra storia. E una nuova decade...



LE ECCEZIONI - Non sono per forza i più costosi, c'un parametro zero, per esempio, che ha contribuito a riscrivere la storia recente del calcio italiano. Altri, invece, hanno messo la parola fine a un'epoca dorata. Un anno dopo l'altro "l'acquisto più caro di sempre", sorpassi e contro-sorpassi per accaparrarsi i migliori al mondo. ​Milan e Juve ci sono, l'Inter no. Tanto estero, tanti soldi, tante stelle: il decennio, sul mercato, ha scritto la storia, del calciomercato.