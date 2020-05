Da Ibrahimovic e Mertens a Kulusevski e Smalling: scopri nella gallery tutti i giocatori in scadenza di contratto e in prestito delle 20 squadre di Serie A!

. La Figc ha stabilito che i campionati di Serie A, B e C dovranno essere portati a termine. La federazione ha accolto l’apertura della Uefa sulla data di chiusura dei tornei (inizialmente imposta al 2 agosto).Playoff e playout saranno il piano B, in caso di nuova (obbligata) sospensione. Quindi si riparte, maPartiamo da chi va in scadenza di contratto. Sono tanti i giocatori, anche importanti, il cui legame con il club andrà a terminare il 30 giugno., poi, solo per dirne alcuni.. Altrimenti, restano due strade:, in modo da concludere insieme il campionato. Oppure, ultima ipotesi: qualora non si giungesse a un rinnovo (temporaneo o definitivo che sia), si procederebbe alloPer i giocatori in prestito, come ad esempiola situazione è simile. Per far sì che chi è in prestito in una determinata squadra possa terminare il campionato senza dover tornare alla base,. Quindi, di fatto, resterebbe fermo fino all’inizio della prossima stagione.