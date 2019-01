3 - Nessun giocatore ha messo a segno più triplette di Josip #Ilicic nei cinque maggiori campionati europei nell’anno solare 2018 - tre, al pari di Agüero e Messi. Impressionante.#SassuoloAtalanta — OptaPaolo (@OptaPaolo) 29 dicembre 2018

. Era circolata la voce che fossero già state prenotate le visite mediche per ultimare il trasferimento a fine mercato, poi smentite. Ma l’interesse del direttore sportivo Piero Ausilio per lo sloveno classe 1988 era reale.: una semplice idea di mercato, un profilo apprezzato, ma l’Inter poi ha virato su altri giocatori in estate (Matteo Politano e Keita). A non convincere fino in fondo i nerazzurri - tra i vari aspetti - una caratteristica che Ilicic si porta dietro sin dai tempi di Palermo:- Cosìdopo la tripletta contro il Sassuolo: “Panchina iniziale? Era la terza partita in una settimana, fisicamente è particolare, difficilmente riesce a fare i 90′ con continuità e a recuperare, poi sapevo che entrando dopo poteva essere determinante. Barrow l’ho visto fare una buona gara, sta meglio.Non bisogna chiedergli come sta, dice sempre male. Gli dico io che lo vedo pimpante e sta benissimo, il problema è riuscire ad allenarlo con continuità senza i suoi numerosi acciacchi. Se riesce ad allenarsi con continuità questi sono i risultati. È un bello spirito e ci tiene, è legato all’Atalanta, combatte, è competitivo”.- “La nonna” Ilicic - come direbbero nello spogliatoio dell’Atalanta -. Quale? È il giocatore che ha messo a segno. Sei gol e tre assist in 13 partite nella stagione 2018/2019, ma è già dalla scorsa che è diventato davverodopo l’esperienza tra luci e ombre alla Fiorentina: 21 gol in 54 partite con la maglia nerazzurra, con anche 13 assist a referto., che a Bergamo sembra aver trovato la sua dimensione. Con questo Ilicic, Gomez e Duvan Zapata, l'Europa dei grandi non è più utopia...