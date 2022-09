Mercato finito? Sì, ma non per tutti. Perché da oggi gli occhi sono puntati sui giocatori svincolati, che hanno tempo fino al 13 dicembre prossimo per trovare una nuova squadra. Tra i nomi più importanti c'è quello di Josip, in cerca di un nuovo progetto per rilanciarsi dopo la risoluzione del contratto con l'Atalanta: sullo sloveno c'è il Bologna dopo gli interessamenti dei mesi scorsi e le chiamate arrivate direttamente da Sinisa Mihajlovic; piaceva anche al Verona, che però ieri in quel ruolo ha definito l'arrivo di Verdi dal Torino.- Situazione simile per Simone, che messa alle spalle l'esperienza al Torino è a caccia di una nuova sistemazione. Per l'attaccante classe '91 potrebbe aprirsi anche la pista estera, dopo aver già giocato lontano dall'Italia dal 2016 al 2018 tra West Ham e Valencia. Altri due svincolati seguiti da club italiani negli ultimi mesi sono, il primo ha finito il contratto con il Lione e il francese classe '99 era stato proposto a Inter e Roma dopo la scadenza con il Dortmund.- Tra i giocatori rimasti senza contratto ci sono anche i terzini ex Napoli, oltre arimasti svincolati dopo l'ultima stagione rispettivamente con Udinese e Bologna. Per chi cerca un attaccante può valutare Sebastiane Diegoun'idea per chi cerca un centrale di difesa con esperienza.- Uno degli svincolati di lusso è, insieme a lui anche l'ex Chelseae i terzini. Accostato anche alla Lazio,non ha ancora trovato squadra e sta pensando al ritiro. A 33 anni, invece, vorrebbe continuare a giocare l'ex Milan, rimasto senza contratto così come un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano come Saphir. Dopo otto anni al Manchester United Juanha lasciato i Red Devils. Nomi importanti e occasioni a zero, per alcuni giocatori il mercato è appena iniziato.