Oggi Claudio Marchisio saluta il calcio giocato e si ritira. Il Principino ha detto basta, perché il fisico non lo portava più ad alti livelli, per rispetto, verso se stesso soprattutto. La grandezza, del resto, si misura anche in questi momenti e in queste decisioni. E lui grande lo è stato per davvero. Una vita in bianconero, una vita per la Juve, che ha saluta in silenzio tra gli infortuni e che è sempre stata un pezzo di lui. Marchisio la Juve ha contribuito a farla grande. E tutti non possono che riconoscerglielo.



