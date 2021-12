, accentuata probabilmente dalla pandemia Covid che ha costretto le società di Serie A a rivedere politiche di spesa e a contenere i costi fissi su base annua. Non c'è una squadra che si salva da questa politica e sempre più anche i top club arrivano a dover prendere una decisione sul futuro dei propri tesserati a soli 6 mesi dalla fine degli accordi.Le società con più casi sono, che hanno ben 9 tesserati nell'ultimo anno contrattuale, ma per portata dei giocatir non sono le predominanti.di cui 3 titolarissimi di questa annata, ilne ha 5, ma con nomi altisonanti, mentre la, ferma a 5, sta per chiudere il prolungamento di due dei casi più caldi (Dybala e Cuadrado). Non c'è come detto, nessuna delle 20 società di Serie a che si salva da questa prassi e anche società come(8),e perfino, tutte e tre 6 casi, sono alle prese con scelte difficili.Fra questi, inevitabilmente, in tanti sono in bilico fra un rinnovo e un addio che potrebbe essere firmato, con un precontratto, già a fine gennaio. E tanti sono anche i big come, che ha già annunciato la volontà di lasciare il Torino, oppure comeche non riesce a fare passi avanti nelle trattativa col Napoli a differenza di quanto sta accadendo a. Capitani in scadenza, come anche, per cui il Milan nutre speranze diverse rispetto a quelle che si hanno (o non si hanno) per. Discorso simile lo sta facendo l'Inter con, per cui c'è fiducia, mentre non ce ne sono molte né pere né per. La Lazio ha un problema in porta cona fine contratto, mentre dall'altra sponda del Tevere il caso per la Roma è l'armeno. E poi santoni del nostro campionato come