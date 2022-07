La frase simbolo della saga di Spider Man deve essere diventata una sorta di mantra perè statovinto dai rossoneri, assieme aEppure, 365 giorni fa, i discorsi all'ombra dell'ombrellone erano ben diversi:lasciando orfani migliaia di tifosi, preoccupati da ciò che sarebbe accaduto. Nel mentre Iron Mike si apprestava a prendersi Milano, ma i dubbi e le voci contrarie erano tanti."Non varrà nemmeno la metà di Donnarumma", "La Ligue 1 è diversa dalla Serie A", "Non è un portiere da grande squadra". Poco importava che avesse appena vintodel campionato e che fosse già in lizza per prendersi la maglia da titolare della nazionale campione del mondo. Il tribunale del tifo italiano aveva già espresso il proprio giudizio:Irridenti, quasi sfacciati e poco preparati., invece. Da irriso sostituto dinonostante la stagione sfortunata,: il passo è stato breve, è durato soltanto 38 partite. Prestazioni, miracoli a ripetizione, persino: nel mezzoquasi miracoloso. Una stagione, come ama definirsi lo splendido estremo difensore transalpino:dopo essere diventato. Come direbbe qualcuno, chapeau. E joyeux anniversaire!@AleDigio89