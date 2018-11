Il casoche ha animato l'ultima estate di calciomercato potrebbe ripetersi anche nel corso della sessione estiva di calciomercato 2019/2020. Lungo l'asseinfatti, è pronto un fitto via vai di giocatori pronti a cambiare maglia e modificare lo scacchiere tattico di entrambe le squadre.Sono tre ad oggi, gli obiettivi di mercato del direttore dell'area sport,. Il grande sogno si chiama. Il trequartista spagnolo da quando è arrivato Santiago Solari in panchina non ha mai visto il campo da titolare, soffre in panchina e sta spingendo verso un addio. Allegri lo segue fin dai tempi del Milan e lo abbraccerebbe a braccia aperte così come accoglierebbe volentieri a Torino ancheanche lui iscritto al registro degli scontenti fra le Merengues.Sono 3 anche gli obiettivi delfra le fila della Juventus. Ovviamente il più corteggiato (e da tempo) dal presidente Florentino Perez èforse il più penalizzato dall'arrivo di Ronaldo a Torino dato che ha arretrato di almeno 20 metri il suo raggio d'azione trasformandosi in un secondo regista. Il primo è, anche lui individuato dal Real come il sostituto ideale di Luka Modric che sarà lasciato libero di partire la prossima estate. Infine con Marcelo in uscita e il no secco del Chelsea perva tenuto in considerazione anche il nome di Alex Sandro il cui rinnovo di contratto con la Juventus è sostanzialmente fermo e in estate è pronto a dire addio. Per un asse di mercato pronto a diventare incandescente.