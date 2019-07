Dopo il pareggio contro la Feralpisalò in amichevole, il presidente Giulini ha fatto il punto sul mercato del Cagliari: "Pajac e Bradaric verranno valutati in ritiro, il reparto offensivo è l'unico da sfoltire. Farias non andrà via a un prezzo di saldo, Joao Pedro? Resta con noi, è un titolare".