Un nuovo attaccante. Il Milan è a caccia di un nuovo bomber, di un nuovo numero 9, che possa risolvere una volta per tutte il problema del gol. Leao e Rebic hanno dimostrato di non essere in grado di caricarsi tutto il peso dell'attacco sulle spalle, Ibrahimovic a fine stagione potrebbe salutare, motivo per il quale è necessario tornare a comprare. Serve investire, ma i tifosi del Milan possono scordarsi spese folli. un giocatore che possa essere valorizzato da Rangnick. Questi i nomi finito sul taccuino della squadra mercato rossonera.L'attaccante iraniano classe 1995 in questa stagione ha segnato 10 gol in 21 partite di campionato. Trattate con lo Zenit non sarà facile per nessuno: non verranno prese in considerazione offerte inferiori ai 30 milioni di euro. Piace molto anche al Napoli.