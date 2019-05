Se la corsa Champions in Italia è intrigante, la corsa Champions in Germania è esaltante: ​Eintracht Francoforte, Bayer Leverkusen, Borussia Monchengladbach, Wolfsburg e Hoffenheim, cinque squadre dal quarto all'ottavo posto nell'arco di tre punti, dai 54 dell'Eintracht ai 51 dell'Hoffenheim, a due giornate dalla fine. Tutto è apertissimo: una di queste squadre andrà in Champions assieme a Bayern, Dortmund e RB Lipsia, due andranno in Europa League, una ai preliminari di Europa League e una rimarrà addirittura fuori da tutto. Una girandola di emozioni tra club le quali hanno saputo mettere in mostra giovani gioielli che da quest'estate infiammeranno il mercato, attirando diverse squadre italiane. ​



DA JOVIC A N'DICKA, DA GACINOVIC A KOSTIC: EINTRACHT FABBRICA DI TALENTI - L'Eintracht è attualmente la favorita per raggiungere la Champions, nonostante la brutta sconfitta di ieri contro il Bayer Leverkusen, visto che è davanti in classifica ma soprattutto ha messo a referto una stagione da urlo, raggiungendo le semifinali di Europa League dopo aver eliminato squadre come Inter e Benfica, e mettendo in mostra una serie di calciatori dall'avvenire garantito. I nomi che ci siamo segnati sono quelli del difensore centrale e terzino Evan N'Dicka, diciannovenne dal passaporto franco-camerunense arrivato dall'Auxerre e lanciato da titolare in questa stagione da Hutter, dell'esterno serbo classe 1992 Filip Kostic, in prestito dall'Amburgo ma già proiettato verso i top club europei (a lui ha pensato anche l'Inter per sostituire Perisic), del trequartista serbo-bosniaco classe 1995 Mijat Gacinovic e soporattutto degli attaccanti Sebastian Haller, '94 franco-ivoriano, e Luka Jovic, classe 1997 serbo che ha letteralmente fatto impazzire Real Madrid e Barcellona.



DA HAVERTZ A BRANDT E BAILEY, "ASPIRINE" GIOVANI DA MAL DI TESTA - Stesso concetto, ma senza Europa, per le Aspirine: i tre gioielli sono Julian Brandt, Leon Bailey e Kai Havertz. Il primo, a lungo seguito dalla Juventus, è un trequartista tedesco classe '96 autore della stagione della conferma e pronto a spiccare il volo verso lidi nobili; il secondo è un esterno giamaicano classe '97, richiesto dal Milan, moderno, veloce e prolifico in zona rete. Chiude forse il più interessante: classe 1999, personalità pazzesca ma soprattutto valore di mercato di almeno 70 milioni di euro. In passato le italiane lo avevano seguito fortemente, ma ora sarà complicato vederlo nel Belpaese.



PLEA E HAZARD, IL 'GLADBACH PARLA FRANCESE - Parla francese invece il Borussia Monchengladbach, distanziato di due punti dalle rivali e reduce da un periodo poco positivo: a centrocampo c'è quel Thorgan Hazard, fratello di Eden, che a 26 anni è finalmente pronto per il grande salto in una big, con il Dortmund che l'ha opzionato. Stesso discorso per Alassane Plea, arrivato lo scorso anno da Nizza ed autore di un ottimo primo anno in Premier.



IL WOLFSBURG PUNTA SU BREKALO - Stagione da incorniciare quella della sorpresa Wolfsburg, passata da lottare per la retrocessione alla qualificazione europea: molto è merito anche dell'esterno croato Josip Brekalo, classe 1998 ma già nel giro della nazionale. Stesso discorso per l'Hoffenheim, che sotto la sapiente egida di Nagelsmann ha saputo confermare la lotta per il vertice e profili come l'attaccante brasiliano classe 1996 Joelinton e il centrocampista tedesco di origini afghane Nadiem Amiri, classe 1996. Insomma, la lotta Champions è ricca di stelle, che la coppa dalle grandi orecchie la faranno di sicuro. Ma meglio prima che poi.



@AleDigio89