? In un momento (altro che uno, sono giorni lunghissimi) di pandemia, non c'è dubbio. La seconda può servire per "stare a casa" come bisogna per far impazzire di solitudine questo bastardissimo virus.. Si fa tutti il tifo perchè l'ingranaggio torni a muoversi al più presto. Che si rivedano - in primis - i nostri stranieri del calcio. Per dare vita a quel pezzo di campionato che ci manca e non solo.Ma anchee quante più discipline possano venirvi in mente. Basti pensare che persino un tempio come Wimbledon è saltato per aria. La gente sta male, non si può. E quindi, come mai prima era successo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, si è azionato lo stop.Chissà quando e se si rifletterà sul fatto che invece disi è ripiegato sull'ultimo atto delChi si è accorto che l'ex Madre Natura, Paola, aveva indovinato i vestiti di semifinale e finale ha festeggiato con una quota supersonica,Diversa la storia della finalissima di. La Bloody Maryha applaudito il successo della strafavorita, che tanti di noi ricordavano sul palcoscenico di X Factor. Qui la quota era bassissima ma chi ha provato con le sorprese avrà fatto tardi senza racimolare un ghello.Vedremo, tutti gli occhi sono sulla partita quella sì da vincere: salverà chi si ammala, chi va in terapia intensiva, chi ancora purtroppo muore.In questo tempo scombiccherato le scommesse sono altro.Le corse? Galoppo in America e trotto in Svezia. Le porte? Chiuse anche se si segna.Ci si è agganciati allo share delle trasmissioni televisive comeoppure il film in prima serata. La scelta? Tra l'under e l'over. Come se fossero gol, invece si parla di gente seduta davanti alla tele.: ridotte al match tra(favorito per la riconferma) e, colui che vuol fare il colpo sottraendogli la poltrona. Gli altri guardano e sognano. Ma non possono vincere, soprattutto in un'annata cosi'.Noi abbiamo lo sguardo fisso verso altro.Uscire dall'incubo. Rientrando nella vita che potrà tornare ad esserlo. Piano piano.