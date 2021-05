. Succede tutto nel post-partita di, scontro cruciale in chiave salvezza che si è disputato oggi pomeriggio alle 15, valido per la 35a giornata di Serie A., coi padroni di casa fermi a quota 31 e gli ospiti a 35 punti, +4 sul terzultimo posto.: i verdetti sarebbero questi oggi. Ma alla fine del campionato mancano ancora tre giornate, la corsa salvezza resta aperta. Il primo a crederci era e resta, presidente del club di casa, che dopo il match. Nel mirino in particolare non il primo arbitro del match,, ma. Parole durissime quelle di Vigorito contro il direttore di gara, che- Ma partiamo da oggi.. Gamba sinistra del giocatore ospite a fermare il giocatore del Benevento, colpendolo sulla destra. Poi,facendo infuriare la dirigenza in tribuna. Il match è poi terminato 3-1, col gol di Joao Pedro nel finale. È stato questo il caso che ha fatto infuriare il presidente Vigorito, che a Sky si è sfogato: “Io credo che coi mezzi a disposizione li stiate vedendo anche voi.. Io non ho mai detto una parola degli arbitri: se gli arbitri non sanno guardare il campo e non guardano neanche il Var, arrivederci. Il signor Mazzoleni col culo sulla panchina guarda un video e non riesce a guardarlo. Qualche altra volta chiedevamo all'arbitro di andare al Var, ci hanno detto che devono essere chiamati. Il tocco e la sua entità sono una valutazione dell'arbitro, ora hanno dotato il Var di quanto è stato pesante il tocco? Quando si vuole ammazzare il sud si mette Mazzoleni al Var, lo hanno fatto anche oggi! Questa è una vergogna! Mi mandassero dove vogliono, non è neanche detto che io rimanga nel calcio. La mia è una ferma condanna all'utilizzo del Var".. Un passaggio che ai più attenti non è sfuggito.. Match senza esclusione di colpi in campo, con grandi polemiche arbitrali e la furia dei partenopei contro Mazzoleni. In particolare la rabbia del presidente – Aurelio– che tracimava dalle tribune e arrivava fino alla squadra con un ordine perentorio:. Le espulsioni di Pandev e Zuniga, oltre a quella dell’allenatore Mazzarri,, scandita dall'impressione che fossero state utilizzati "due pesi e due misure" nella valutazione di alcuni episodi, sulle reazioni e le proteste dei calciatori. La stessa sensazione che ha avuto oggi il presidente del Benevento Vigorito dopo il ko contro il Cagliari.